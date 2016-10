Ein ehemaliger Paketzusteller ist gestern wegen veruntreuender Unterschlagung in vier Fällen vom Amtsgericht Esslingen zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten sowie 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. Der Angeklagte hatte von April bis Juli 2013 Entgelte für Nachnahmen in Höhe von insgesamt 1900 Euro in die eigene Tasche gesteckt.

Es war der dritte Anlauf, in dem sich der Angeklagte vor dem Amtsgericht verantworten musste. Zunächst war der 44-Jährige, der von sich selbst behauptete, Wodka bis zum Umfallen zu trinken, so alkoholisiert, dass der Richter die