Von Alexander Maier

Das Vier Peh hat in seiner mehr als 40-jährigen Geschichte immer mal wieder schwierige Zeiten erlebt, doch bis heute hat sich die Kulturkneipe an der Flandernstraße gehalten. Und sie hat sich zuletzt so lebendig wie lange nicht präsentiert: Seit Pächterin Uli Kopp das Haus vor vier Jahren übernommen hat, wird Kultur großgeschrieben. Nun droht ein jähes Aus: Ende Dezember läuft der Erbpachtvertrag für den Standort aus, eine Verlängerung scheint illusorisch. Doch ganz so einfach mögen viele Stammgäste nicht die Segel streichen: Mittlerweile hat sich ein Verein zum Erhalt des Kulturstandorts Vier Peh gegründet. Pächterin Uli Kopp