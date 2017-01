Das neue Jahr ist schon wieder voll in Fahrt und so manches, was sich manche Menschen an Silvester vorgenommen haben, ging vermutlich bereits im Trubel des Alltags unter. Wie jedes Jahr werden die Vorsätze schon nach wenigen Wochen nicht mehr beherzigt oder kurzerhand vergessen. „Haben Sie für das neue Jahr einen bestimmten Vorsatz gefasst und diesen eventuell schon wieder gebrochen?“ wollte EZ-Mitarbeiterin Gerlinde Ehehalt in der Esslinger Fußgängerzone von Passanten wissen. Die Antworten waren überraschend tiefsinnig, ja fast philosophisch. Beinahe alle der Befragten halten nichts von guten Vorsätzen zum Jahreswechsel, sondern wünschen sich schlicht