Die Entwicklung einer Stadt hängt unter anderem davon ab, über welche Bauflächen sie verfügen kann. Das gilt für neue Wohnungen ebenso wie für Gewerbeansiedlungen. In einer kleinen Serie wird die EZ der Frage nachgehen, welches Entwicklungspotenzial es für Gewerbeflächen in einzelnen Städten und Gemeinden des Landkreises Esslingen gibt. Zum Auftakt des Themenschwerpunktes erläutert Oberbürgermeister Jürgen Zieger im Interview vor allem die Perspektiven für Esslingen.

Wir diskutieren über den Mangel an Flächen für den Wohnungsbau in Esslingen. Gleichzeitig läuft die Stadt Gefahr, in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung gehemmt zu werden, weil