Tübingen (dpa/lsw) - Bei einer eskalierten Zwangsräumung am Montag in Tübingen ist der Bewohner eines Einfamilienhauses tödlich verunglückt. Beim Versuch, über den Balkon zu klettern, sei er abgestürzt, teilte ein Polizeisprecher mit. Zuvor soll der Mann das Gebäude in Brand gesetzt haben. Außerdem hat er den Angaben zufolge einen Schuss in Richtung eines Ordnungsamtsmitarbeiters abgegeben. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Die Feuerwehr war am Vormittag noch damit beschäftigt, den Brand zu löschen.

