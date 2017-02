Vermisster Pinguin Nummer 53 tot

Mannheim (dpa/lsw) - Der seit Tagen vermisste Pinguin „Nummer 53“ aus Mannheim ist tot. Ein Passant habe den Körper des erst zehn Monate alten Vogels am Morgen unweit des Luisenparks leblos gefunden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Anhand einer Flügelmarke mit der Nummer 53 sei das Tier als der seit Samstag vermisste Humboldt-Pinguin erkannt worden. „Offenbar hatte sich der Täter an dieser Stelle des Tieres entledigt.“