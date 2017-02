Freiburg (dpa/lsw) - Nach dem Mord an einer Studentin und dem Tatverdacht gegen einen Flüchtling in Freiburg überprüfen die örtlichen Jugendämter ihre Verfahren zur Altersbestimmung unbegleiteter Ausländer. Gemeinsam mit dem Landesjugendamt werde nach möglichen Verbesserungen geschaut, bestätigte eine Sprecherin der Stadt Freiburg am Donnerstag einen Bericht der „Badischen Zeitung“. Einzelheiten nannte sie nicht, auch Ergebnisse gebe es noch nicht.

