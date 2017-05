Rutesheim (dpa/lsw) - Ein 35-jähriger Mann soll in Rutesheim (Kreis Böblingen) mindestens zwei Feuer gelegt haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, werden ihm zwei Brände in einem Mehrfamilienhaus zu Beginn des vergangenen Jahres zur Last gelegt.

Am 5. Januar 2016 war in einem Lagerraum im Keller des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen. Drei Menschen wurden leicht verletzt. Beim zweiten Brand am 11. Januar blieben die Bewohner verschont, da sie wegen des ersten Feuers nicht mehr in dem Gebäude wohnten.

Die Polizei kam dem Verdächtigen durch einen Hinweis aus dessen persönlichem Umfeld auf die Spur. Ob der 35-Jährige auch für andere Brände in der Gemeinde verantwortlich ist, soll durch die weiteren Ermittlungen geklärt werden. In Rutesheim hat es seit Anfang des vergangenen Jahres insgesamt zehn Brände gegeben, bei denen die Polizei von Brandstiftung ausgeht.

Anzeige