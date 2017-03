Ulm (dpa/lsw) - Ein Überfall auf einen Werttransporter bei Mühlhausen im Täle (Landkreis Göppingen) Mitte Januar ist nach Erkenntnissen der Ermittler nur vorgetäuscht worden. Unter den fünf mutmaßlichen Tätern, die mehrere Säcke mit Uhren erbeuteten, sind auch der Fahrer und der Beifahrer des Transporters, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die 31 und 39 Jahre alten Männer wurden in Berlin und Ulm festgenommen. „Der angebliche Überfall auf den Transporter war von ihnen inszeniert worden“, sagte eine Polizeisprecherin. Fahrer und Beifahrer hatten die Polizei alarmiert und erklärt, sie seien von Bewaffneten bedroht und zur Herausgabe der Säcke gezwungen worden. Bei den Vernehmungen verstrickten sie sich in Ungereimtheiten.

Auf Antrag der Ulmer Staatsanwaltschaft wurden Haftbefehle erlassen. Bei Durchsuchungen der Wohnungen stellte die Polizei einen Teil der Beute, mehrere zehntausend Euro und eine Schusswaffe sicher.

