Mannheim (dpa/lsw) - Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat wegen Drogenbesitzes Anklage gegen einen Rechtsanwalt erhoben. Der Jurist soll zwischen Februar und Juli 2016 bei zwei Dealern in acht Fällen je 10 Gramm und in sechs Fällen je 20 Gramm Kokain gekauft haben, wie die Behörde am Montag mitteilte. Außerdem werfen ihm die Ankläger vor, zwischen den Drogenlieferanten einen Kontakt hergestellt zu haben. Daraus habe sich, wie vom Beschuldigten gewollt, eine Lieferbeziehung zwischen den Dealern ergeben. Der Anwalt habe die Vorwürfe teilweise zugegeben. Wegen seines Berufs habe der Fall besondere Bedeutung und solle vor dem Landgericht verhandelt werden.

