Achern (dpa/lsw) - Ein Mann mit einer Sense in der Hand hat in Achern (Ortenaukreis) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Ordnungshüter mitteilten, hatte ein Anrufer am Dienstag die Polizei alarmiert, weil ein Unbekannter mit einer Sense in der Stadt unterwegs war. Beamte entdeckten daraufhin tatsächlich einen Sensemann - der das Mähwerkzeug allerdings nicht als Waffe nutzen wollte. Wie sich herausstellte, hatte der 38-Jährige es auf einem Markt von einem Scherenschleifer schärfen lassen. Der Einsatz der Beamten war für die allgemeine Sicherheit aber wohl doch besser: Ein Test ergab, dass der Mann betrunken war.

