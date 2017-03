Schlierbach (dpa/lsw) - Sechs Menschen sind bei einem Unfall im Kreis Göppingen in der Nacht zum Samstag verletzt worden - darunter zwei schwer und zwei lebensgefährlich. Eine 27-Jährige hatte laut Polizei beim Abbiegen auf der Bundesstraße 297 in Schlierbach den Gegenverkehr übersehen. Dort prallte ihr Wagen frontal gegen den eines 20-Jährigen. Später befreiten Feuerwehrleute die im Wrack eingeklemmte Unfallverursacherin sowie ihren 46 Jahre alten Beifahrer. Bei dem Mann und einer weiteren Mitfahrerin im Alter von 49 Jahren bestand Lebensgefahr. Alle Verletzten kamen in Kliniken.

Bei dem Unfall hatten sich drei Farbeimer im Auto der 27-Jährigen geöffnet. Große Mengen an weißer Farbe verteilte sich auf der Straße, die anschließend von Rettungskräften gereinigt werden musste.