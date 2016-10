Stuttgart/Heilbronn (dpa/lsw) - Nächster Lotto-Jackpot für Baden-Württemberg: Ein Spieler aus Heilbronn hat bei der Ziehung am Samstag rund 13,5 Millionen Euro gewonnen. Er hatte beim Spiel 6 aus 49 als bundesweit einziger Tipper alle sechs Zahlen und die Superzahl richtig, wie Lotto Baden-Württemberg am Montag mitteilte. Wer der Gewinner ist, ist den Angaben zufolge noch nicht bekannt. Erst am Freitag hatte ein Spieler aus dem Schwarzwald den Eurojackpot geknackt und damit rund 90 Millionen Euro abgeräumt. Auch er oder sie ist noch nicht bekannt.

