Pfullingen (dpa/lsw) - Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag auf einer Landstraße im Kreis Reutlingen frontal mit einem Kleinbus zusammengestoßen und tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verlor der Fahrer nach einer langgezogenen scharfen Rechtskurve zwischen Genkingen und Pfullingen die Kontrolle über das Motorrad und geriet in den Gegenverkehr. Während das Motorrad nach dem Zusammenstoß in die Böschung stürzte, rutschte der Fahrer vollständig unter das entgegenkommende Fahrzeug. Der 25-Jährige starb am Unfallort. Die Landstraße war für mehrere Stunden gesperrt. Nach Angaben der Polizei ist der 25-Jährige das fünfte Todesopfer bei Verkehrsunfällen im Kreis Reutlingen in diesem Jahr.

