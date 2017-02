Stuttgart (dpa/lsw) - Die geplanten Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer werden junge Menschen aus Sicht der Arbeitgeber nicht von einem Studium in Baden-Württemberg abhalten. „Wir erwarten keinen dauerhaften Abschreckungseffekt durch die Studiengebühren, da sie im internationalen Vergleich sehr moderat gehalten sind“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Baden-Württemberg, Peer-Michael Dick, der Deutschen Presse-Agentur. Zudem kämen viele Studierende aus Ländern, in denen das Studium gebührenpflichtig sei. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) will dem Kabinett am Dienstag in Stuttgart einen überarbeiteten Gesetzentwurf vorlegen. Ihm zufolge sollen Nicht-EU-Ausländer 1500 Euro pro Semester zahlen. Derzeit studieren über 20 000 junge Menschen aus Nicht-EU-Ländern an baden-württembergischen Hochschulen; darunter stellen Chinesen mit rund einem Viertel die größte Gruppe. Bauer will Ausnahmen für sozial schwache Studenten aus armen Ländern zulassen.

