Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Karlsruher Zoo feiert am Samstag (14.00 Uhr) den 50. Geburtstag des aus einem Pippi-Langstrumpf-Film bekannten Papageis Rosalinda. Der Ara war erst im vergangenen Jahr aus dem schwedischen Malmö nach Karlsruhe gekommen. Mit richtigem Namen heißt der männliche Vogel Douglas. Rosalinda ist der Künstlername des Aras aus dem Film «Pippi in Taka-Tuka-Land». Zum runden Geburtstag gibt es ein kleines Fest. Kinder, die als Pippi Langstrumpf oder Pirat verkleidet sind, haben nach Angaben des Zoos freien Eintritt. Douglas hat in seiner badischen Altersresidenz eine neue Partnerin bekommen. Das Ara-Weibchen Gojan, mit der er viele Jahre zusammengelebt hatte, war im Karlsruher Zoo gestorben.

