Freiburg (dpa/lsw) - In Freiburg ist in der Nacht zum Donnerstag ein Imbissstand komplett ausgebrannt. Die Flammen beschädigten mindestens vier Autos, die in der Nähe parkten, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden beträgt rund 50 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kam, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Anzeige