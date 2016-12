Blumen sind mit einem Absperrband der Polizei an einem Baum in Freiburg befestigt.

Blumen sind mit einem Absperrband der Polizei an einem Baum in Freiburg befestigt. Foto: Patrick Seeger/Archiv

Freiburg (dpa/lsw) - Nach der Festnahme eines Flüchtlings im Fall der getöteten Studentin in Freiburg leuchten die Ermittler das Umfeld des Mannes aus. Der 17-Jährige verweigere weiter die Aussage, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Freiburg am Montag. Geprüft werde, ob er das Opfer kannte. Hinweise darauf gebe es aber nicht. Die junge Frau habe sich zwar in der Flüchtlingshilfe engagiert. Ob sie jedoch dadurch Kontakt mit dem Tatverdächtigen hatte, sei nicht sicher. Der junge Mann aus Afghanistan, der 2015 nach Deutschland kam, sitzt seit Freitag in Untersuchungshaft. Er soll Mitte Oktober eine 19 Jahre alte Studentin vergewaltigt haben. Die Frau starb am Tatort.