Freiburg (dpa/lsw) - Ein 20 Jahre alter Häftling ist bei einem Zellenbrand in der Justizvollzugsanstalt Freiburg lebensgefährlich verletzt worden. Am Sonntagabend war es in dem Raum im Krankentrakt zu einem Feuer mit starker Rauchentwicklung gekommen, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte konnten ihn und einen weiteren 55 Jahre alten Häftling, der sich ebenfalls auf der Krankenstation befand, aus der Zelle bergen. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Bislang sei unklar, wie es zu dem Feuer in dem Gefängnis kommen konnte, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Brandermittler seien vor Ort, um Spuren zu sichern. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 20 000 Euro. Ob weitere Häftlinge wegen des Brandes in Sicherheit gebracht werden mussten, war zunächst nicht bekannt.

