Stuttgart (dpa/lsw) - Andreas Schwarz bleibt Chef der Grünen im baden-württembergischen Landtag. Die Fraktion bestätigte ihn am Dienstag in Stuttgart mit 35 von 39 abgegebenen Stimmen (90 Prozent) in dem Amt, wie ein Sprecher mitteilte. Der 37-Jährige hatte den Posten vor einem Jahr von Edith Sitzmann übernommen, die seitdem Finanzministerin ist. Stellvertretende Fraktionsvorsitzende bleiben Andrea Lindlohr, Sandra Boser, Thekla Walker, Daniel Lede Abal und Uli Sckerl, der zugleich Parlamentarischer Geschäftsführer ist. Die Grünen sind mit 47 Abgeordneten im Landtag vertreten.

