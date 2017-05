Burgstetten (dpa/lsw) - Dachdecker haben in Burgstetten (Rems-Murr-Kreis) beim Arbeiten mit einem Gasbrenner wohl versehentlich einen Großbrand in einem Firmengebäude ausgelöst. Der Schaden belief sich auf mehr als 800 000 Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Gasbrenner brach demnach beim Auftragen von Bitumenbahnen durch das Dach in eine Halle, in der Kartonagen gelagert waren. Diese fingen schlagartig Feuer. Es sei nach allem, was bekannt ist, niemand verletzt worden, sagte ein Polizeibeamter.

Nach ersten Schätzungen entstand am Gebäude 300 000 Euro Schaden. Das zerstörte Inventar hatte den Angaben zufolge zudem einen Wert von rund 500 000 Euro. Weil sich das Feuer so schnell ausbreitete, blieben Löschversuche ohne Erfolg.

Im Einsatz waren Feuerwehren aus Burgstetten, Kirchberg/Murr und Backnang mit zehn Fahrzeugen und 78 Löschkräften. Die extreme Hitze durch das Feuer zog noch ein benachbartes Gebäude in Mitleidenschaft. Dort lag der Schaden bei 5000 Euro, hieß es.