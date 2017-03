Stuttgart (dpa/lsw) - Die Gefängnisse in Baden-Württemberg platzen nach Angaben von Justizminister Guido Wolf (CDU) aus allen Nähten. Die Lage in den Justizvollzugsanstalten (JVA) sei wegen der hohen Belegungszahlen kritisch, sagte Wolf am Mittwoch in Stuttgart. Die bestehenden Haftplätze reichten nicht mehr aus, häufig müssten Zellen doppelt belegt werden. Gestiegene Inhaftierungszahlen und eine längere Haftdauer seien die Ursache. Die Folge seien immer häufiger Konflikte in den Haftanstalten. Das Land versuche, mit der Erweiterung der JVA in Stuttgart-Stammheim die Lage zu entschärfen. Bis zum Jahresende sollen dort zusätzliche Haftplätze entstehen.

