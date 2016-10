Wegen einer Bratwurst zu ihren Füßen hat sich eine 75-Jährige schwer verletzt. Die Frau war am Samstag auf einem Gehweg in Leonberg (Kreis Böblingen) unterwegs, als sie auf die Wurst auf dem Boden trat, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie rutschte aus und stürzte. Dabei verletzte sie sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Bratwurst dorthin gekommen war, blieb unklar.

Anzeige