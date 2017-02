Stuttgart (dpa/lsw) - Die Frage, ob die drei Mitglieder des rechtsterroristischen NSU Unterstützer in Baden-Württemberg hatten, beschäftigt weiter den Untersuchungsausschuss im Landtag. Für diesen Freitag (09.30 Uhr) sind zu dem Thema in Stuttgart fünf Zeuginnen geladen. Darunter sind drei Privatpersonen, die Auskunft zur rechten Szene im Südwesten geben sollen. Die Rechtsterroristen des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) sind nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft für zehn Morde zwischen 2000 und 2007 verantwortlich, darunter an der Polizistin Michèle Kiesewetter in Heilbronn. Das Trio hielt sich mehrmals im Südwesten auf, so dass der Verdacht besteht, es könnte hier Unterstützer gehabt haben.

