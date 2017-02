Braunsbach (dpa/lsw) - Ein 26 Jahre alter Autofahrer hat am Mittwochmorgen auf der A6 nahe Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) einen Auffahrunfall verursacht, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 145.000 Euro entstanden ist. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Mann viel zu schnell und mit einem zu geringen Sicherheitsabstand mit seinem Mietwagen auf der A6 unterwegs. Daher erkannte er einen Rückstau zu spät und fuhr an dessen Ende auf den Tesla eines 55-Jährigen auf. Dabei entstand an diesem ein Schaden in Höhe von 120.000 Euro. Der Schaden am Mietauto des 26-Jährigen wird auf 25.000 Euro geschätzt. Den Ermittlern zufolge blieben beide Fahrer unverletzt. Die Fahrzeuge mussten wegen Totalschadens abgeschleppt werden.

