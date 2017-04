Stuttgart (dpa/lsw) - Rund 34 100 Schüler an allgemeinbildenden Gymnasien in Baden-Württemberg haben heute ihre erste Abiturprüfung im Fach Deutsch geschrieben. Kurz vor der Prüfungsphase mussten in Baden-Württemberg und einigen anderen Bundesländern kurzfristig die Aufgaben für das Mathe- und Englisch-Abitur ausgetauscht werden. Einbrecher hatten am Solitudegymnasium in Stuttgart am 11. April einen Tresor mit den Aufgaben aufgebrochen. Sie nahmen die Blätter zwar nicht mit, die Prüfungsfragen könnten aber abfotografiert worden sein. Die Polizei ermittelt nach Angaben eines Sprechers weiter in alle Richtungen.

Aber selbst an der betroffenen Schule scheint sich die Aufregung gelegt zu haben. Die rund 60 Abiturienten seien alle zur Prüfung erschienen, teilte die Schule auf Anfrage am Dienstag mit. Am 5. Mai findet die letzte schriftliche Prüfung im Fach Französisch statt. Die Ergebnisse sollen bis zum 30. Juni feststehen.

Zum ersten Mal haben in diesem Jahr die allgemeinbildenden Gymnasien ihre Abituraufgaben aus einem bundesweiten Aufgabenpool entnommen. Wegen des Einbruchs in Stuttgart kommen in Mathe und Englisch - anders als ursprünglich vorgesehen - keine Aufgaben aus dem gemeinsamen Pool zum Einsatz, so das Kultusministerium.

