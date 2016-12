Der Sterne Koch Harald Wohlfahrt steht am 23.10.2015 vor dem Restaurant Traube-Tonbach in Baiersbronn

Karlsruhe (dpa/lsw) - 31 Restaurants können sich in Deutschland neu mit «Michelin»-Sternen schmücken, darunter fünf in Baden-Württemberg. Der Südwesten hat mit 74 gekrönten Restaurants so viele Gourmet-Tempel wie kein anderes Bundesland. Wie die «Badischen Neuesten Nachrichten» (Karlsruhe) am Donnerstag in ihrer Online-Ausgabe berichteten, rückt das Mannheimer Restaurant Opus V mit dem Spitzenkoch Tristan Brandt in der Ausgabe des «Guide Michelin» für 2017 in die Zwei-Sterne-Kategorie vor.

Neue Ein-Sterne-Adressen im Südwesten sind die «Alte Post» in Nagold (Kreis Calw), das «Schattbuch» in Amtszell (Kreis Ravensburg), die «Gutsschenke» in Ludwigsburg sowie «Oettinger's Restaurant» in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Allein in der Landeshauptstadt gibt es dem «Guide» zufolge acht Sterne-Lokale.

Insgesamt listet der seit Donnerstag im Buchhandel erhältliche «Guide Michelin» 292 mit bis zu drei Sternen ausgezeichnete Restaurants auf. Das sind zwei mehr als im vergangenen Jahr. Die zehn Häuser mit der höchsten Wertung änderten sich nicht. Neue Zwei-Sterne-Restaurants gibt es neben Mannheim in Berlin («Rutz»), und München («Geisels Werneckhof»). Mit einem Stern wurden 28 Restaurants neu ausgezeichnet.