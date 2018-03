Anzeige

Schmökerparadies

StuttgartKinder und Jugendliche und deren Eltern können bei den Stuttgarter Kinder- und Jugendbuchwochen im Treffpunkt Rotebühlplatz noch bis zum 4. März in rund 5000 Büchern, Hörbüchern, Spielen und Kassetten stöbern oder eine der zahlreichen Veranstaltungen besuchen. Das Angebot umfasst Lesungen mit renommierten Autoren, Kindertheater und -konzerte, Bilderbuchkino für die Kleinsten, Werkstätten, Workshops und vieles mehr. Die Buchausstellung präsentiert über 70 deutschsprachige Kinder- und Jugendbuchverlage. Schwerpunktthema 2018 ist „Der ganz normale (Wahnsinn) Alltag“. Geöffnet Montag bis Samstag 9 bis 18 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

www.kinder-jugendbuchwochen.de

Schöne Aussichten

SchorndorfMorgen (10 bis 18 Uhr) und am Sonntag (11 bis 18 Uhr) gehen die Fernsicht-Tage in die dritte Runde. Die kombinierte Foto- und Reise Messe lockt wieder bei freiem Eintritt in die Barbara-Künkelin-Halle. Bei den Multivisions-Vorträge unter dem Motto „Feuer und Eis“ zeigen diverse Fotografen ihre brillanten Bilder. Präsentiert werden neben aktuelle Kameratechnik und Objektiven auch diverses Fotozubehör. Die Reise-Messe informiert unter anderem über Studien-, Wander- und Schiffsreisen. Ein umfangreiches Workshop- und Seminarprogramm rundet die beiden Messetage ab.

www.fernsicht-tage.de

Pferde und Krämer

HeilbronnDer traditionelle Pferdemarkt steigt von heute bis Montag wieder in Heilbronn. Rund 350 Händler haben sich zum Krämermarkt mit Vergnügungspark in der Innenstadt angekündigt. Beim Reitverein Heilbronn am Trappensee werden ab morgen (ab 10 Uhr) rund 220 Reitpferde, Gebrauchspferde und Ponys begutachtet. Am Sonntag (ab 8.30 Uhr) sind Zuchtpferde und noch einmal Ponys an der Reihe, bevor es ab 15 Uhr eine Reitshow zu sehen gibt. Mit Flohmarkt morgen (9 bis 16 Uhr) und am Sonntag (11 bis 17 Uhr) in der Festhalle Harmonie.

www.heilbronn-tourist.de

Alles für den Alltag

TübingenVon morgen bis zum 4. März steigt mit der „fdf – 43. Messe für die Familie“ die größte Endverbraucherausstellung im Großraum Neckar-Alb/Südwürttemberg-Hohenzollern. Besucher erhalten einen umfangreichen Querschnitt durch das regionale Wirtschaftsleben und können sich über Themen wie Bauen und Wohnen, Haustechnik, Mobilität, Wellness oder Freizeit informieren . Daneben ist mit einem umfrangreichen Rahmenprogramm für gute Unterhaltung gesorgt. Geöffnet täglich von 10 bis 18 Uhr auf dem Festplatz Tübingen in den Weilheimer Wiesen.

www.ausstellung-tuebingen.de

Kunst am Ei

Uhingen Über 20 Aussteller haben sich morgen (12 bis 18 Uhr) und am Sonntag (11 bis 17 Uhr) zum 16. Ostereier- und Kunsthandwerkermarkt auf Schloss Filseck angekündigt. Zu sehen sind rund 2000 Eier in verschiedenen Techniken, von der Aquarellmalerei über Gravur bis hin zu Perforierung per Diamantbohrer. Auch einige Kunsthandwerker präsentieren sich in dem historischen Gemäuer. Am Sonntag können Kinder ab 13 Uhr unter Anleitung Osterhasen Filzen. Der Eintritt kostet 3 Euro, Kinder in Begleitung Erwachsener sind bis 14 Jahre frei.