Anzeige

Innovative Vielfalt

StuttgartNoch bis Sonntag ist im Theaterhaus das Eclat-Festival angesetzt. Ziel des Festivals ist es, alle innovativen Strömungen der musikalischen Gegenwart aufzugreifen, darzustellen und sie in Verbindung zu setzen mit den Kompositionen dieses Jahrhunderts. Das Festival ist ein wichtiges Forum für die Förderung und Darstellung der jungen Komponistengeneration. Jedes Jahr bringen dabei renommierte Musiker aus aller Welt zahlreiche Werke zur Uraufführung und deutschen Erstaufführung. Die künstlerische Bandbreite reicht von Musiktheater über Kammermusikprojekte bis hin zu Orchesterkonzerten.

www.eclat.org

Kinderkrimiwochen

StuttgartImmer im März wird es in Stuttgart spannend. In den KinderKrimiWochen reihen sich noch bis zum 9. Februar zahlreiche Lesungen, Workshops, Filme, Hörspiele, Theater, Krimi-Touren und viele weitere detektivische Angebote aneinander und bieten spannende und mitreißende Unterhaltung für Schulklassen, aber auch für Kinder und ihre Familien. Veranstalter der KinderKrimiWochen sind das Jugendamt Stuttgart, Dienststelle Kinderförderung und Jugendschutz in Zusammenarbeit mit Projektwerk der Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft und vielen weiteren Unterstützern.

www.kinderkrimiwochen.de

Schräge Töne

Schwäbisch GmündZwei Tage steht Schwäbisch Gmünd im Zeichen der Schrägtonmusik: Zum 35. Internationalen Guggenmusiktreffen haben sich morgen und am Sonntag Kapellen mit über 800 Musikern aus der Schweiz, Österreich, dem Fürstentum Liechtenstein, und Deutschland in der Altstadt angesagt. Morgen um 11 Uhr startet der Umzug mit dem Narrenbaum am Rinderbacher Torturm. Ab 18 Uhr finden auf dem Marktplatz und dem Johannisplatz die Monsterkonzerte statt. Am Sonntag (ab 11 Uhr) geht es bei der Sporthalle in der Katharinenstraße rund.

www.schwaebisch-gmuend.de

Gesund und aktiv

LudwigsburgDie „gesund & aktiv“ geht morgen und am Sonntag im Forum am Schlosspark in eine neue Runde. Zahlreiche Aussteller informieren und beraten rund um die Themen Ernährung, Sport, Wellness, Entspannung, Beauty, Vorsorge, medizinische Hilfsmittel und vieles mehr. Ein Rahmenprogramm mit interessanten Fachvorträgen namhafter Referenten und Fachärzte, Expertenrunden, Bühnenprogramm und Workshops rundet das Angebotsspektrum ab. Geöffnet täglich von 11 bis 18 Uhr, der Eintritt kostet 3 Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre sind frei.

http://veranstaltungen.lkz.de/

Unbekannte Werke

Göppingen Noch bis zum 28. Februar ist die Ausstellung „Pablo Picasso und die Literatur“ in der Kunsthalle zu sehen. Die Ausstellung zeigt eine kaum bekannte Facette Picassos: Im Zentrum steht die Auseinandersetzung mit einer Facette des spanischen Jahrhundertkünstlers, die bislang kaum bekannt ist und doch sein Werk zentral mitgeprägt hat: Seine zahlreichen Buchillustrationen lassen sich in Göppingen mit einem genauen Blick auf die Inhalte der von ihm bebilderten Texte verbinden. Geöffnet Dienstag bis Freitag von 13 bis 19 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet 7 Euro, Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre bezahlen 2 Euro.kd

www.kunsthalle-goeppingen.de