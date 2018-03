Budenzauber in Kirchheim ist noch bis Sonntag angesagt. Fotos: oh

Ludwigsburg (kd) - Morgen und am Sonntag geht es auf der Kürbisausstellung im Blühenden Barock Ludwigsburg bei den Deutschen Meisterschaften im Kürbisboot-Fahren rund. Dabei können waghalsige Kanuten in verschiedenen Wertungen ein Preisgeld absahnen. Auch für Erstklässler und andere Schüler ist einiges geboten: Bei der Aktion „Sicher und gesund zur Schule“ lernen sie alles rund um den sicheren Schulweg.

Die Kürbispaddler starten bereits zum 14. Mal auf dem See im Südgarten des Blühenden Barock vor der einmaligen Kulisse des Ludwigsburger Barockschlosses. „Weil das Kürbispaddeln so viel Spaß macht, hatten wir in den vergangenen Jahren immer mehr Anfragen und mussten sogar einigen Anwärtern eine Absage erteilen“, erklärt Alisa Ühle vom Organisationsteam. „Deshalb findet die Regatta in diesem Jahr erstmals an zwei Tagen statt. Wir hoffen, dass wir so jedem die Gelegenheit geben können, dabei zu sein.“

Die Kürbisse, aus denen die Boote entstehen, wiegen mehrere hundert Kilogramm. Mit Sägen und großen Messern geht es den Kolossen an den Kragen, damit die Kanuten Platz darin finden. Dann beginnt für sie die wackelige Reise über den See - so schnell wie möglich, versteht sich. Morgen von 13 bis 17 Uhr finden die Qualifikationsrennen statt. Die acht schnellsten Teilnehmer qualifizieren sich für die Finalläufe am Sonntag (13 bis 16 Uhr). Zudem sind auch die acht besten Kanuten aus dem Vorjahr automatisch für die Finalläufe qualifiziert.

Außerdem lockt morgen (10.30 bis 18 Uhr) und am Sonntag (9 bis 18 Uhr) eine weitere Veranstaltung vor allem Schulanfänger, Schüler und deren Eltern auf die Kürbisausstellung: Hier lernen die Kinder nämlich mit viel Spaß und Spannung in Kürbis-Mitmach-Stationen, wie sie sich im Straßenverkehr am besten verhalten. Die Eltern bekommen zudem Informationsmaterial und Tipps.

Die Kürbisausstellung ist bis zum bis 5. November täglich von 9 bis 18 Uhr zur sehen. Es gilt der reguläre Eintritt ins Blühende Barock: Erwachsene bezahlen 9 Euro, Kinder (4 bis 15 Jahre), Schüler und Studenten 4,50 Euro. Eine Familienkarte für einen Erwachsenen und 2 Kinder (4 bis 15 Jahre) kostet 17 Euro, eine Familienkarte für zwei Erwachsene und 2 Kinder 25 Euro.

www.kuerbisausstellung-ludwigsburg.de