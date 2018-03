Anzeige

Aalen (kd) - Rund um das Besucherbergwerk „Tiefer Stollen“ in Wasseralfingen, einem Stadtbezirk von Aalen, findet noch bis einschließlich Sonntag ein Weihnachtsmarkt der ganz besonderen Art statt. Mit der Bergwerksbahn geht es für die Besucher 400 Meter ins festlich illuminierte Berginnere. Dort befinden sich Verkaufsstände mit Weihnachtsdekoration, Geschenkartikeln und mehr. Die Gastronomiestände befinden sich über Tage, wo auch ein buntes Programm dargeboten wird. Kinder dürfen sich auf zwei Karussells sowie den Besuch vom Weihnachtsmann freuen.

Geöffnet ist die Weihnachtswelt heute von 14 Uhr bis 21 Uhr, morgen von 11 Uhr bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 Uhr bis 19 Uhr. Die letzte Einfahrt in das Bergwerk ist jeweils eine Stunde vor Schließung. Die Einfahrt für Erwachsene kostet 4 Euro, Kinder von 12 bis 16 Jahre bezahlen 2 Euro, Kinder bis 12 Jahre sind frei.

Am „Tiefen Stollen“ stehen nur sehr wenige Parkplätze zur Verfügung. Daher an allen Tagen ist ein kostenloser Pendelbus vom Stefansplatz in Wasseralfingen aus zum Bergwerk eingerichtet, morgen und am Sonntag fährt der Bus zusätzlich auch vom Alfingparkplatz am Erzweg.

www.bergwerk-aalen.de