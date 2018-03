Anzeige

Stimmgewaltig

StuttgartWer hätte das gedacht, dieses Jahr arbeiten Peter Dasch (Bassbariton), Nico Müller (Bariton), Jandy Ganguly (Bariton) und Assaf Kacholi (lyrischer Tenor) seit mittlerweile zehn Jahren zusammen. Besser bekannt unter dem Namen Adoro (italienisch für „anbeten“), fasziniert das Quartett nach wie vor die. Wer sich von der außerordentlichen Stimmgewalt von Adoro überzeugen lassen will, sollte sich das Konzert am Sonntag (19 Uhr) in der Liederhalle nicht entgehen lassen. Karten ab 44,90 Euro.

Kunst am Ei

SchorndorfBereits zum 17. Mal steigt morgen (12 bis 18 Uhr) und am Sonntag (11 bis 17 Uhr) der Ostereiermarkt mit Kunsthandwerk in der Barbara-Künkelin-Halle. Rund 20 Eiermaler und Kunsthandwerker haben sich mit ihren Exponaten angekündigt. Neben der umfangreichen Eierausstellung sind auch Scherenschnitte, Keramik, Schmuck und Floristik zu sehen. Einigen der Handwerker kann man bei ihrer Arbeit auch über die Schultern schauen. Am Sonntag können die Kinder von 13 bis 17 Uhr Osterschmuck filzen. Eine Tageskarte kostet 3 Euro. Der Eintritt für Kinder bis 14 Jahre ist in Begleitung Erwachsener frei.

Alles rund ums Pferd

FriedrichshafenPferd und Reiter stehen im Mittelpunkt: Rund 400 Aussteller sowie Kalt-, Warm- und Vollblüter haben sich von heute bis Sonntag bei der internationalen Fachmesse „Pferd Bodensee“ in Friedrichshafen angekündigt. Aus insgesamt elf Nationen kommen die Unternehmen, die ihre Produkte rund um die Themen Pferde-Sport, -Zucht und -Haltung vorstellen. Die Pferdemesse am Bodensee findet nur alle zwei Jahre statt und ist aus fachlicher Sicht ein wichtiger Treffpunkt für Pferdeliebhaber und -freunde Geöffnet heute und morgen von 9 bis 18 Uhr, am Sonntag von 9 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 12/8 Euro. Kinder unter 6 Jahren sind frei.

Grieshaber im Fokus

KünzelsauNoch bis zum 3. Juni ist im Museum Würth die Ausstellung „HAP Grieshaber und der Holzschnitt“ zu sehen. Grieshaber (1909 – 1981) gehört zu den bedeutendsten deutschen Künstlern seiner Zeit. Sein Werk zeichnet sich durch einen großen Variantenreichtum in Themen und Techniken aus. In über 100 Werken aus dem Bestand der Sammlung Würth, ergänzt um zahlreiche Leihgaben, wird die Vielfalt in Grieshabers Holzschnitten deutlich. Im Zentrum der Ausstellung stehen dabei Arbeiten aus den Jahren 1960 bis 1980, darunter so bedeutende Zyklen wie der Totentanz von Basel oder der Osterritt. Geöffnet täglich von 11 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Tradition inklusive

ÖhringenAm Sonntag startet der Pferdemarkt mit einem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr in seine 195. Auflage. Eine Ausstellung landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte sowie Rassegeflügel- und Rassekaninchenschauen gehören ebenfalls zu den festen Programmpunkten. Auch der Vergnügungspark öffnet schon am Sonntag. Der Pferdemarkt-Montag steht im Zeichen der Pferde. Ab 9 Uhr ist die Zuchtpferdeprämierung beim Herrenwiesen-Parkplatz. Mit großem Krämermarkt (8 bis 18 Uhr ). kd

