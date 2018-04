Anzeige

Neue Attraktionen

Stuttgart Bereits zum 80. Mal öffnet an diesem Samstag das Stuttgarter Frühlingsfest seine Tore. Bis zum 13. Mai geht es täglich auf dem Cannstatter Wasen rund. Rund 250 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute sorgen für Fahrspaß und Partystimmung. Auf dem mit Abstand größten Frühlingsfest in Europas feiern gleich drei Attraktionen ihre Premiere: Die Wildwasserbahn „Auf Manitus Spuren“, die Familienachterbahn „Alpen-Coaster“ mit einer Schienenlänge von mehr als 500 Metern und die „Spaß-Fabrik“, in der zu Fuß Hindernisse überwunden werden müssen. Geöffnet Montag bis Donnerstag 13 bis 23 Uhr, Freitag 13 bis 24 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen ab 11 Uhr, Samstag und vor Feiertagen von 11 bis 24 Uhr.

Automobile im Fokus

LudwigsburgDie eMotionen entführen Besucher an diesem Samstag und Sonntag (jeweils von 11 bis 18 Uhr) auf eine Zeitreise der Mobilität. Auf verschiedenen Plätzen der Innenstadt werden Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Fortbewegung lebendig. So finden sich über 100 Oldtimer und Klassiker des vergangenen Automobil-Jahrhunderts auf dem barocken Marktplatz ein oder zwischen Schillerplatz und Stadtkirchenplatz sind auf Hochglanz polierte Neuwagen ausgestellt. Mit Rad-Aktionstag am Samstag und Thementag E-Mobility (Sonntag).

Alles was fliegt

FriedrichshafenMit einem umfassenden Angebot aus der Allgemeinen Luftfahrt warten auf der 26. Aero über 600 Aussteller noch bis einschließlich Samstag in der Messe Friedrichshafen auf. Erstmals können dabei Besucher auf dem Flight Simulator Area ein professionelles Pilotentraining absolvieren. Bei der Internationalen Luftfahrtmesse stehen die unterschiedlichsten Luftfahrzeuge im Mittelpunkt: Von Ultraleicht-Flugzeugen, über Reiseflugzeuge, Hubschrauber bis hin zu Business-Jets reicht die Palette. Im Flugangebot auch dabei sind unbemannte zivile Drohnen, die in der Luftfahrt eine immer größere Rolle spielen. Geöffnet heute von 9 bis 18 Uhr, morgen von 9 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 20/15 Euro, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre sind frei.

Von Pop bis Rock

Bad UrachInsgesamt zehn Bands haben sich zu den 19. Rock Days an diesem Freitag und am Samstag in der Festhalle Bad Urach angekündigt. Heute heizt ein Mix aus fünf stilistisch abwechslungsreichen Coveracts ein. Von Partypop über Classic-Rock bis Metal-Evergreen steht der Freitag im Zeichen der Coverkunst. Morgen werden dann Freunde des gepflegten Haareschüttelns mit Rock und Metal bedient. Headliner sind Untertow mit bodenständigem Metal zwischen Sepultura und Metallica. Karten kosten 12/5 Euro (1 Tag) und 19 Euro (2 Tage).

Rund ums Leben

UlmRund 400 Aussteller haben sich zur Frühjahrsmesse LWF (Leben, Wohnen, Freizeit) in der Messer Ulm angekündigt. Das Spektrum reicht von diesem Samstag bis zum 29. April von Bauen und Energie über Grillen und Genuss bis hin zu Wellness und Gesundheit. Geöffnet täglich von 10 bis 18 Uhr. Karten 7/6 Euro, Kinder von 6 bis 14 Jahren 3 Euro. kd