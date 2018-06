Anzeige

Wandern und Wein

StuttgartZum 43. Mal steigt an diesem Samstag (ab 14 Uhr) und am Sonntag (ab 11 Uhr) die Weinwanderung am Götzenberg. Sechs Verkostungsstände mit Weinen aus den zugehörigen Lagen und kleinen kulinarischen Spezialitäten laden auf der vier Kilometer langen Strecke zum Verweilen ein. Zudem stellen die Uhlbacher Montagsmaler an den Ständen ihre Bilder zum Thema Wein aus. Der Rundgang beginnt am Uhlbacher Platz und führt traditionell über den Götzenberg zurück zur Genossenschaftskelter, wo das Gratiszehntele ausgeschenkt ausgeschenkt wird. Der Eintritt ist frei.

Konzert mit Orgel

StuttgartBeim VII. Internationalen Orgelfestival in der Landeshauptstadt spielen international renommierte Organisten auf der Weigle-Orgel der katholischen St.-Nikolaus-Kirche. Am Sonntag um 19.30 Uhr hat sich der Norweger Anders Eidsten Dahl angekündigt. Dahl hat auf Festivals in Deutschland, Russland, Polen, Italien und Österreich gespielt. Sein Repertoire spannt sich vom Barock bis hin zur Gegenwart – mit Schwerpunkt auf J. S. Bach und Musik der romantischen Orgeltradition. Für Sonntag hat er ein Programm mit Orgelmusik aus dem Norden unter anderem mit Werken von Jean Sibelius und Oskar Lindberg zusammengestellt. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Edle Rösser im Fokus

LudwigsburgDas älteste Stadtfest von Ludwigsburg feiert Jubiläum: Zum 250. Mal prägen von diesem Freitag bis Montag edle Rösser und prunkvolle Kutschen beim Pferdemarkt das Stadtbild. Mit Pferdeshows, Festumzug, Vergnügungspark, Prämierungen, Krämer- sowie Kunst- und Handwerkermarkt ist das Traditionsfest ein ganz besonderes Ereignis – nicht nur für Pferdefreunde. Farbenfroher Höhepunkt ist der Festumzug am Sonntag um 14 Uhr.

Maientag mit Umzug

NürtingenVon diesem Freitag bis Montag ist der Maientag auf dem Festplatz in Oberensingen angesetzt. Seit mehr als 400 Jahren lockt das Fest der Schulen zahlreiche Besucher in die Neckarstadt. Ein farbenprächtiger Umzug, Wettkämpfe und Präsentationen lokaler Vereine sowie der Rummel und das Festzelt auf dem Festplatz garantieren Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie. Fassanstich ist heute gegen 16.30 Uhr, ab 18.30 Uhr steigt eine Ü-30 Party mit der „Boiz Bänd“. Der Festumzug startet morgen un 10.30 Uhr und geht durch die Innenstadt.

24 Stunden stöbern

Konstanz/KreuzlingenIm Jahr der Kultur zeigt sich der grenzüberschreitende 24-Stunden Flohmarkt Konstanz-Kreuzlingen von diesem Samstag bis Sonntag von seiner schönsten Seite. Reges Treiben in den Straßen, die neue Chill-Out-Area auf dem Stephansplatz, kulinarischen Köstlichkeiten und das Entdecken seltener Schätze an den rund 1000 Ständen schaffen eine einzigartige Atmosphäre. Der Verkauf beginnt in Kreuzlingen (Schweiz) am Samstag um 16 Uhr, in Konstanz auf dem Winterer- und Webersteig, am Rheinufer sowie im Herosé-Park um 19 Uhr, auf dem restlichen Gelände um 20 Uhr und geht bis Sonntag, 18 Uhr.kd

