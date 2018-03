Anzeige

Stuttgart (red) - Um wunderschöne Pferde und um zwei Freunde, die ihre Sehnsüchte und Hoffnungen niemals aufgeben, geht es bei der neuen Apassionata-Show „Cinema of Dreams“. Vorstellungen in der Schleyerhalle morgen um 15 und 20 Uhr, am Sonntag um 14 Uhr. Tickets ab 44 Euro.

www.apassionata.com

Böblingen (red) - Bei der Erlebnis-Outdoor-Messe in der Kongresshalle präsentieren zahlreiche Aussteller ihre Produkte rund um Tourismus, Ausrüstung und Zubehör, Outdoor-Aktivitäten, Motor, Sport und Mobilität sowie Camping und Caravaning. Geöffnet morgen und am Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr. Eintritt frei.

Wendlingen (red) - Erstmals findet morgen und am Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, rund um und im Treffpunkt Stadtmitte die HGV-Leistungsschau statt. Am Sonntag haben die Läden geöffnet und es gibt es eine Oldtimer-Ausstellung.

www.hgv-wendlingen.de

Uhingen (red) - Zum 7. Schlagerfrühling im Uditorium haben sich morgen (Einlass 18.30, Beginn 19.30 Uhr) Steffen Kohl, Die Jungen Zillertaler und Gaby Baginsky angesagt (32/30 Euro).

www.uditorium.de

Uhingen (red) - Morgen und am Sonntag steigt der 15. Ostereiermarkt auf Schloss Filseck. Rund 20 internationale Eierkünstler sowie einige Kunsthandwerker sind dabei. Mit Kinderprogramm am Sonntag (13 bis 17 Uhr). Geöffnet morgen von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Eintritt 2,50 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind in Begleitung Erwachsener frei.

Gomadingen (red) - Morgen (ab 14 Uhr) findet die Marbacher Gestütsautktion in der großen Reithalle statt. Sitzplatz 10 Euro.

www.gestuet-marbach.de

Sinsheim (red) - Auf der Faszination Modellbahn sind in der Messe von heute bis Sonntag Modellbahn-Anlagen in allen Spurweiten zu sehen. Obendrein präsentieren Kleinserien-Hersteller und namhafte Aussteller mit ihre Produkte. Geöffnet an allen Tagen von 9 bis 17 Uhr. Eintritt 10/8 Euro.

www.faszination-modellbahn.com