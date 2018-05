Anzeige

Stuttgart (red) - Nur noch bis einschließlich morgen ist die Ausstellung Körperwelten in der Schleyerhalle zu sehen. Geöffnet heute von 9 bis 18 Uhr, morgen von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr).

www.koerperwelten.com

Sindelfingen (red) - Der 32. Handwerkermarkt öffnet morgen (10 bis 19 Uhr) und am Sonntag (11 bis 18 Uhr) wieder seine Tore in der Altstadt. 81 Handwerker aus Deutschland und dem angrenzenden Ausland bieten ihre Produkte aus handwerklicher Fertigung. Mit kulturellem Beiprogramm.

www.sindelfinger-handwerkermarkt.de

Waiblingen (red) - „Mein schöner Garten - mein Lifestyle“ lautet das Motto morgen (11 bis 20 Uhr) und am Sonntag (11 bis 18 Uhr) des 9. Waiblinger Rosenmarkts rund um die Galerie Stihl bis zum Beinsteiner Torturm. Rund 100 Aussteller präsentieren Kunstobjekte und Brauchbares rund um das Thema Rosen, Garten und Lifestyle.

Bietigheim (red) - Alle, die sich für Autos, Motor- und Fahrräder interessieren sollten sich die 11. Automobil-Messe morgen und am Sonntag, jeweils von 10 bis 17 Uhr, auf dem Platz am Viadukt und in der Innenstadt nicht entgehen lassen.

Weilheim (red) - Käsespezialitäten, Obstdestillate und Biobrot aus dem Holzbackofen stehen morgen (9 bis 16 Uhr) auf dem Käsemarkt auf dem Marktplatz im Mittelpunkt.

Beuren (red) - Am Sonntag (11 bis 17 Uhr) steigt im Freilichtmuseum Beuren der „Garten.Genuss.Markt.“. Mit Pflanzenmarkt und Pflanzentauschbörse.

www.freilichtmuseum-beuren.de

Lenningen (red) - Morgen (8 bis 14 Uhr) findet der Biosphärenmarkt mit Frühjahrs-Krämermarkt in Lenningen-Gutenberg statt. Das Angebot reicht von landwirtschaftlichen Produkten über Handwerk und Kunsthandwerk bis hin zu Textil- und Lederwaren.

Tübingen (red) - Rund 70 Künstler, Handwerker und Kunsthandwerker haben sich morgen und am Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, zum Markt der Möglichkeiten rund um die Jakobuskirche angesagt.