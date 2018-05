Anzeige

Stuttgart (red) - Artisten aus aller Welt verzaubern das Publikum mit ihren faszinierenden Nummern noch bis zum 7. Januar 2018 beim 25. Weltweihnachtscircus auf dem Cannstatter Wasen. Tickets ab 22,90 Euro. Die Circuskasse auf dem Cannstatter Wasen ist täglich von 9 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.

www.weltweihnachtscircus.de

Stuttgart (red) - Die Geschichte von Ebenezer Scrooge, der Klassiker von Charles Dickens, wird als Familienmusical „Scrooge - eine Weihnachtsgeschichte“ noch bis einschließlich Sonntag im SpardaWelt Eventcenter gespielt. Karten ab 23,50 Euro (Erwachsene) und ab 12,30 Euro (Kinder).

www.spardawelt.de

Fellbach (red) - Sammler und Jäger aufgepasst: Morgen von 10 bis 16 Uhr steigt eine Modelleisenbahnbörse in der Schwabenlandhalle. Angeboten werden Modelleisenbahnen, Zubehör, Modellautos und Spielzeug.

Kirchheim (red) - Zahlreiche Street Food Trucks haben sich zum „1. Winterwunderland“ rund ums Schloss angekündigt. Lichteffekte und liebevoll gestaltete Dekoration lassen das Schlossgemäuer und dem idyllischen Marstallgarten in neuem Glanz erstrahlen. Geöffnet täglich bis zum 23. Dezember von 17 bis 23 Uhr. Eintritt frei.

www.stahlberg-gruppe.de

Nürtingen (red) - Bereits zum 13. Mal gastiert der Nürtinger Weihnachtscircus auf dem Festplatz in Oberensingen. Vorführungen noch bis Sonntag täglich um 16 Uhr.

www.nürtinger-weihnachtscircus.de

Nürtingen (red) - Die Fritz und Hildegard Ruoff Stiftung zeigt noch bis zum 14. Januar 2018 in ihren Räumlichkeiten (Schellingstr. 12) in einer Sonderausstellung eine Auswahl an Arbeiten von Anton Stankowski und Fritz Ruoff. Geöffnet Donnerstag von 15 bis 18 und Sonntag von 14 bis 18 Uhr (außer an Feiertagen).

Nürtingen (red) - Zum „X-Mosh“-Metalevent im Klub Kuckucksei haben sich morgen ab 21 Uhr die Bands Halifirien (Kirchheim), Der Rote Milan (Trier) und Eïs (Münster) angekündigt (AK 15/12 Euro).

www.club-kuckucksei.de