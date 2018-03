Anzeige

Stuttgart (red) - „Fest versprochen“ heißt es morgen (11 bis 21 Uhr) und am Sonntag (11 bis 18 Uhr) bei der alternativen Hochzeitsmesse in den Wagenhallen. Angesagt haben sich u. a. Caterer und kleine Foodtrucks, Künstler, die den Festtag musikalisch und künstlerisch begleiten, und Vermieter von VW-Bullis und anderen tollen Fahrzeugen. Eintritt 11 Euro.

www.fest-versprochen.de

Stuttgart (red) - Noch bis Sonntag läuft die CMT in der Landesmesse am Flughafen. Rund 2000 Aussteller präsentieren täglich von 10 bis 18 Uhr Reiseideen, Neuheiten im Bereich Camping und Caravan und vieles mehr.

www.messe-stuttgart.de/cmt

Lorch/Tübingen (red) - Häsabstauben und ab zur Fasnet: Die Narren kommen langsam in die Gänge. Morgen (13.01 Uhr) steigt in der Lorcher Innenstadt ein großer Umzug. Am Sonntag sind Fasnetsumzüge in Tübingen (13.30 Uhr), Ehningen (13.30 Uhr) und Korb (14.01 Uhr) angekündigt.

Reutlingen (red) - Bereits zum sechsten Mal steigt noch bis einschließlich 31. Januar im Theater „Die Tonne“ das Monospektakel. Angekündigt ist ein Mix unterschiedlicher Inszenierungen, deren Gemeinsamkeit darin besteht, dass jeweils nur ein Schauspieler auf der Bühne steht. Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf Literaturbearbeitungen, so ist z. B. heute (20 Uhr) „Felix Krull. Hochstapler“ nach Thomas Mann zu sehen.

www.theater-reutlingen.de

Baden-Baden (red) - Die Deutschen Wellnesstage morgen (10 bis 18 Uhr) und am Sonntag (10 bis 17 Uhr) im Kongresshaus bieten Anregungen und Produkte rund um Gesundheit, Ernährung, Fitness und Entspannung. Mit Mitmach-Angeboten, Schnupperbehandlungen und Vorträgen. Eine Tageskarte kostet 10/8 Euro. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre sind frei.

www.deutsche-wellnesstage.de