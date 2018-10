Anzeige

Nürtingen (kd) - Verschiedene Spinnen- und Skorpionarten , Riesentausendfüßler und seltene Insekten wie Käfer, Gottesanbeterinnen, wandelnde Blätter, Monsterkrabben und Gespensterheuschrecken stehen am Sonntag von 10 bis 18 Uhr bei der Spinnen- und Insektenausstellung in der Nürtinger Stadthalle K3N im Mittelpunkt.

Wie viele Spinnentiere es auf der Erde gibt weiß niemand so genau. Die ersten Spinnen waren schon vor 300 Millionen Jahren Bewohner der Erde. Die Ausstellung präsentiert lebende Tiere von allen Kontinenten und will einen Einblick in das Leben und Verhalten dieser faszinierenden Tiere geben. Die zum Teil exotischen Spinnen und Insekten aus aller Welt werden in eigens hierfür gestalteten Lebensräumen vorgestellt. Die detaillierten Beschreibungen von Lebensräumen, Lebensgewohnheiten und Beute jedes einzelnen Tieres runden den Besuch zu einer kleinen Bildungsreise ins Reich der Gliederfüßer ab.

Tickets kosten 7 Euro, Kinder (ab 3 Jahren) bezahlen 6 Euro.