Stuttgart/Schorndorf (kd) - Noch bis zum bis zum 31. Januar findet in sechs Städten Baden-Württembergs das 5. Internationale Figurentheaterfestival Imaginale statt. Das Festival zeigt handverlesene internationale Produktionen für Erwachsene und Kinder. 32 Ensembles und Solisten aus zehn Nationen präsentieren in 34 Inszenierungen alle Facetten des Figurentheaters von Puppen- und Objekttheater bis in die Grenzbereiche zu Tanz, Film und Bildender Kunst.

Dazu gibt es ein großes Rahmenprogramm mit Kurzfilmen, Künstlergesprächen und einem Fachdiskurs. Neben dem Stuttgarter Fitz! Zentrum für Figurentheater sind u. a. auch das Figuren Theater Phoenix und das Kulturforum Schorndorf sowie die Junge Bühne Ludwigsburg beteiligt. Im Fitz ist heute (19 Uhr) „Plastic Heroes“ zu sehen, In Schorndorf läuft morgen (20 Uhr) „Carmen“ und bei der Jungen Bühne in Ludwigsburg steht am Sonntag (15 Uhr) „Von Hand gemacht“ auf dem Programm.

www.imaginale.net