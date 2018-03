Anzeige

SindelfingenDie Messe Sindelfingen wird morgen und am Sonntag zum heißen Pflaster: Wenn auf der neuen Messe „Grill & BBQ“ die Grillgeräte angeheizt werden, tummeln sich jede Menge Grill-Promis und -Profis auf der Bühne und am Rost. Ob als Zuschauer beim Showgrillen oder beim Selberbrutzeln im Wettbewerb: Das Publikum kommt auf Deutschlands erster zweitägiger Grillmesse voll auf seine Kosten.

Pulled Pork, Spanferkel auf dem Smoker, Bierdosenhühnchen – oder soll es gleich eine ganze Ente sein? „Klaus grillt“ heißt der YouTube-Kanal, auf dem man sich zu Höchstleistungen am Rost inspirieren lassen kann. Auf der „Grill & BBQ“ kann man live dabei sein, wenn der Grillexperte das Grillbesteck zückt.

Daneben werden noch weitere prominente Griller aus der Szene erwartet: „Wir freuen uns sehr, dass wir auch den bekannten Grillexperten Andreas Rummel gewinnen konnten“, erzählt Projektleiterin Sabine Stütz von der Messe Sindelfingen. „Er ist Autor mehrerer Grillbücher und wird in seiner Grillshow ‚Grill Infotainment‘ seine Künste vorführen.“ In einem großen „Grill-Battle“ demonstrieren auch zwei Szene-Griller ihre Kompetenz in Sachen Feuer, Flamme und Fleisch: „Kalle Drews und BBQ-Chris werden sich am Messesamstag um 12.20 Uhr eine Grillschlacht liefern, die es in sich hat“, verspricht die Messe-Managerin.

Die Grillbühne ist aber keineswegs nur für die Profis reserviert: „Der Grillhersteller Napoleon richtet auf unserer Messe gleich zwei tolle Grill-Wettbewerbe aus – am Samstag grillen die Kinder um die Wette, am Messesonntag sind im sogenannten ‚Tailgating Contest‘ die Erwachsenen dran. Der Sieger darf das Grillgerät, einen Napoleon Travel Q, behalten.“ Für die Weiterbildung am Rost haben die Messemacher ebenfalls vorgesorgt – und gleich mehrere Experten zu Seminaren und Vorträgen eingeladen. Flankiert wird das umfangreiche Rahmenprogramm von einer großen Verkaufsausstellung mit Grillgeräten und Grillgut. Die rund 70 Ausstellern präsentieren obendrein Gewürze, Saucen, Marinaden, Grillbücher und -zeitschriften sowie flüssige Begleiter wie Bier, Whisky und Wein .

Geöffnet ist die „Grill & BBQ“ täglich von 11 bis 18 Uhr . Der Eintritt kostet für Erwachsene 10/8 Euro. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sind in Begleitung Erwachsener frei.

www.grill-bbq-messe.de