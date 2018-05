Anzeige

Reutlingen (kd) - Großartige Landschaftsaufnahmen, außergewöhnliche Tierfotos und faszinierende Unterwasser-Fotografien sind noch bis zum 28. Januar im Naturkundemuseum Reutlingen zu sehen. Bei der Ausstellung „Wildlife Photographer of the Year“ wird eine Auswahl der 100 besten Bilder, alles von der Jury prämiert und belobigt, gezeigt.

Der „Wildlife Photographer of the Year“ gilt als „Oscar“ der Naturfotoszene. Es ist der weltweit größte und renommierteste Wettbewerb für Naturfotografie, veranstaltet vom Natural History Museum London. Im vergangenen Jahr wetteiferten Fotografen aus 95 Ländern mit fast 50 000 Einsendungen um die Preise in insgesamt 18 Kategorien. Die ausgezeichneten Teilnehmer zählen weltweit zur Elite der Naturfotografen.

Alle gezeigten Bilder sind entsprechend den Kriterien des Wettbewerbs ausschließlich in freier Natur entstanden und einzigartig in Motivauswahl, Aussage, Farb-, Form- und Lichtkomposition oder Perspektive. Jedes Bild ist ein kleines Kunstwerk, das nicht nur den Einfallsreichtum und die technische Brillanz des Fotografen, sondern vor allem in einzigartigen Momentaufnahmen die Schönheit der Natur vor Augen führt.

Mit ihren bewegenden Einblicken in das großartige und manchmal auch dramatische Naturgeschehen auf der Erde zieht die Ausstellung jährlich schätzungsweise 50 Millionen Menschen auf allen Kontinenten in ihren Bann. Dass die Schau zum zwölften Mal in Reutlingen, bei freiem Eintritt übrigens, zu sehen ist, ist nicht selbstverständlich. Nur in München, in Münster und in Bollewick in Mecklenburg-Vorpommern wird sie in Deutschland noch gezeigt.

Geöffnet Dienstag bis Samstag von 11 bis 17 Uhr, Donnerstag von 11 bis 19 Uhr, Sonn- und Feiertag von 11 bis 18 Uhr. Öffentliche Führungen finden donnerstags um 17 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

www.reutlingen.de/naturkundemuseum