Anzeige

Leonberg (kd) - Unter dem Motto „Fun & Action den ganzen Tag“ präsentiert sich der ADAC Bikertreff auf der Verkehrsübungsanlage am Solitude-Ring in Leonberg am Sonntag. Um 9.30 Uhr fällt der Startschuss mit einem Biker-Gottesdienst, danach wartet der ADAC mit einem erstklassigen Showprogramm mit renommierten Stuntfahrern, zahlreichen Ausstellern und einen Quad-Parcours für die kleinsten Motorradfans auf.

Daneben dreht sich auch in diesem Jahr wieder alles rund um das Thema Verkehrssicherheit. Biker können einen Seh- und Reaktionstest durchführen oder ihre Maschine unter die Lupe nehmen lassen. Tipps und Infos hält das Team des ADAC Württemberg bereit.

Alle, die sich über die neuesten Modelle informieren wollen, finden auf der Eventfläche genügend Gelegenheit dazu. Zahlreiche Aussteller präsentieren die aktuellsten Modelle, Technik, Tuning, Bekleidung und Accessoires runden das Ausstellerangebot ab.

Auch für die Kleinsten ist gesorgt: Auf die kleinen Motorradfreunde wartet ein Mitmach-Parcours mit Kinder-Quads. Der Eintritt ist frei.

www.bikertreff-stuttgart.de