Fellbach (kd) - Bereits zum 15. Mal steigt morgen und am Sonntag der Mittelaltermarkt in der Alten Kelter. Viele mittelalterliche Handwerker wie Bogenbauer, Gerber oder Hutmacher lassen sich über die Schulter schauen und bieten Mitmachaktionen. Für Kurzweil sorgen Gaukler und Künstler. Musikalisch begleitet wird die Reise in die Vergangenheit von der Gruppe „Metusa“ mit teils heiter-rockigen, teils tiefsinnig-melodischen Mittelalter-Folksongs. Ein weiteres Highlight sind die Shows des Theaters Feuervogel, eine der bekanntesten Gruppe Europas in diesem Genre.

Öffnungszeiten sind morgen von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 22 Uhr. Der Eintritt kostet 9 Euro, Für Gewandete einen Euro weniger. Kinder bis Schwertmaß sind frei, ab Schwertmaß bezahlen sie 5 Euro pro Nase.

