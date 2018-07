Anzeige

Karlsruhe (kd) - Heimat ist Ursprung und Quelle der eigenen Identität, das Gefühl des Vertrauten, des Ankommens und des Zuhause-Seins. „Kultur ist Heimat“ - unter diesem Motto öffnen die Karlsruher Museen und diverse Kulturinstitutionen morgen zur 19. Karlsruher Museumsnacht Kamuna ihre Tore. Angekündigt ist ein umfangreiches und spannendes Programm mit bedeutenden Dauer- und Sonderausstellungen, speziellen Führungen und zahlreichen attraktiven Veranstaltungshighlights wie Konzerten, Lesungen, Performances, Mitmachaktionen. Auch an den Nachwuchs haben die Kamuna-Macher mit einem tollen Kinderprogramm gedacht.

Karten an der Abendkasse kosten 12/10 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Ein Ticket berechtigt zum freien Eintritt in die teilnehmenden Museen und Gastinstitutionen von 18 bis 1 Uhr. Auch die Nutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten KVV-Netz ist frei. Auf dem Messplatz an der Durlacher Allee stehen kostenlose Parkplätze zu Verfügung. Von der Haltestelle Tullastraße sind die teilnehmenden Institutionen sowohl per Shuttlebus als auch mit der Straßenbahn unkompliziert zu erreichen.

