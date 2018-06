Anzeige

Lorch (kd) - Am Sonntag öffnen 13 ehemalige Klöster im Land ihre Pforten zum „Erlebnistag im Kloster“. Das Kloster Lorch, die Grablege der Staufer, wendet sich dabei vor allem an Familien. Unter dem Motto „Eine Welt in Bewegung“ dreht sich alles um die Reformation, die nicht nur die geistliche Welt in Bewegung versetzte. Ein Highlight im Kloster Lorch ist das Kürbisfest, das zeitgleich von 11 bis 18 Uhr auf dem Gelände gefeiert wird (Eintritt frei).

