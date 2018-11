Anzeige

Das ist die Grundidee eines Pilotprojektes, das Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) als Schirmherr in Kiel in einem Pflegeheim mit vorstellte.

Dieses Präventionsangebot könne zur Gesundheitsförderung beitragen, sagte Garg. In einer ersten Pilotphase wurden bereits zwei Jahre lang die gesundheitlichen Aspekte des Videospielens mit der Spielekonsole MemoreBox für Senioren in Einrichtungen in Berlin und Hamburg getestet. In der jetzt begonnenen zweiten Pilotphase werden sich bundesweit 100 Pflegeeinrichtungen beteiligen - unter wissenschaftlicher Begleitung der Humboldt-Universität in Berlin.