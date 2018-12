Damit der Name «Dermophis donaldtrumpi» offiziell anerkannt wird, muss ihn noch eine Expertenkommission absegnen.

Damit der Name «Dermophis donaldtrumpi» offiziell anerkannt wird, muss ihn noch eine Expertenkommission absegnen. Foto: ADOPTA/Rainforest Trust

Die Artenschutzstiftung Rainforest UK hatte bei einer Sonderauktion Spendern die Möglichkeit geboten, sich kreativ auszuleben und eigene Namen für bedrohte Arten zu erfinden. Die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Firma EnviroBuild hatte den Zuschlag für die bisher unbenannte Art der Schleichenlurche erhalten.

«Seinen Kopf in den Sand zu stecken, hilft Donald Trump, wenn er den wissenschaftlichen Konsens über den menschengemachten Klimawandel ignoriert», begründete EnviroBuild-Gründer Aidan Bell die Namenswahl am Montag auf der Internetseite seines Unternehmens - Schleichenlurche graben sich demnach gern in den Untergrund.

Zur Versorgung ihres Nachwuchses haben die Tiere eine extra Hautschicht, die von ihren Jungen abgepult und gefressen wird, wie etwa der San Diego Zoo ausführt. Indem er seinen Kindern hohe Positionen im Weißen Haus verschaffe, verfolge Donald Trump eine ähnliche Strategie der Aufzucht, argumentierte Bell.

Damit der Name «Dermophis donaldtrumpi» offiziell anerkannt wird, muss ihn noch eine Expertenkommission absegnen. Die bedrohte Art könnte tatsächlich von ihrem speziellen Namen profitieren: Die 25 000 US-Dollar, die EnviroBuild bei der Auktion bezahlte, sollen dem Schutz des Schleichenlurchs zugute kommen. «Als Amphibie reagiert er extrem empfindlich auf die Auswirkungen des Klimawandels und ist deshalb vom Aussterben bedroht - als direkte Folge der Klimapolitik seines Namenspaten», schrieb Bell.

Es ist nicht das erste sonderliche Tier, dass nach dem US-Präsidenten benannt wird. «Neopalpa donaldtrumpi» hat der kanadische Insektenforscher Vazrick Nazari eine neu entdeckte Mottenart genannt. Gelblich-weiße Schuppen auf dem Kopf der Motte erinnerten ihn an Trumps Frisur und brachten ihn auf die Idee, schrieb Nazari im Fachmagazin «ZooKeys».

Zuvor wurde - diesmal nicht offiziell - bereits eine stark behaarte Schmetterlings-Raupe im Netz als «Donald Trump caterpillar» oder auch «Trumpapillar», also als «Donald-Trump-Raupe», berühmt.