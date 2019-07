Datenschutzerklärung zur Kommunikation mit WhatsApp

Verwendung von WhatsApp Business zur Kommunikation mit Eßlinger Zeitung.

Wir setzen auf unsere Unternehmenswebseite sowie zur Kommunikation mit Kunden, Interessenten und Dienstleister den Messangerdienst WhatsApp Business ein. Die Datenschutzerklärung kann jederzeit bei den Firmeninformationen, im Chat in Ihrem WhatsApp eingesehen werden. Erreichbar durch klicken oder tippen auf den Firmennamen oder Personennamen.

Der Dienst wird durch die WhatsApp Inc,, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 sowie durch die WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland betrieben.

WhatsApp gehört zur Facebook-Gruppe und ist ein Unternehmen der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

WhatsApp Inc. und Facebook Inc. haben sich dem zwischen Deutschland und den USA getroffenen Abkommen „Privacy Shield“ unterworfen. Mit diesem Abkommen wurde zugesichert, dass die Vorgaben des Privacy Shield dem Datenschutzniveau der Europäischen Union entsprechen.

WhatsApp erhebt eine Reihe von Daten wie bspw. Anzeigenamen, Kontakt, Telefonnummer, Status, Profilbild, Standort, Bilder, Videos, sowie Metadaten.

Da eine Datenübermittlung Ihrer Daten (Kontaktdaten) durch Facebook in de USA möglich ist, erhält jeder Betroffene die Möglichkeit sich über diesen Sachverhalt zu informieren und den Kontaktaufbau an dieser Stelle abzubrechen. Der Datenverarbeitung kann widersprochen werden und wir werden alle Daten fristgerecht löschen und auch bei WhatsApp die Gesamtlöschung beantragen. Den Widerspruch und einen Löschungsantrag können Sie postalisch oder elektronisch an uns senden. Eine Cloud Sicherung findet nicht statt.



Weitere Informationen zu Datenschutz bei WhatsApp, Inc. finden Sie unter https://www.whatsapp.com/legal/.

Weitere Informationen zum Datenschutz bei Facebook, Inc. finden Sie unter

https://de-de.facebook.com/business/gdpr.



In welcher Weise WhatsApp und Facebook die Daten in welchem Umfang einzelnen Nutzern zuordnet und erhebt, wie lange diese Daten gespeichert und ob Daten an Dritte weitergegeben werden, wird von Facebook nicht abschließend und klar benannt und ist uns nicht bekannt.

Die in diesem Zusammenhang über Sie erhoben Daten werden von der WhatsApp Ind, der Facebook Inc und der Facebook Ltd. verarbeitet und dabei gegebenenfalls in Länder außerhalb der Europäischen Union übertragen. Welche Informationen Facebook erhält und wie diese verwendet werden, beschreibt Facebook in allgemeiner Form in seinen Datenverwendungsrichtlinien. Dort finden Sie auch Informationen über Kontaktmöglichkeiten zu Facebook.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie WhatsApp und Ihre Funktionen in eigener Verantwortung nutzen. Dies gilt insbesondere für die Nutzung der interaktiven Funktionen (z.B. Kommentieren, Teilen, Bewerten)

Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung

Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, Änderung und Aktualisierung, soweit dem keine gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen.