(red) - Die CDU-Landtagsfraktion besteht nun seit 65 Jahren. Der Kirchheimer Landtagsabgeordnete Karl Zimmermann lädt daher die Bürger aus seinem Wahlkreis zum Bürgerfest morgen in den Landtag nach Stuttgart ein. Das Fest bietet die Möglichkeit, einen direkten Einblick in die Arbeit des Parlaments zu erhalten. „Die Abgeordneten und Regierungsmitglieder der CDU freuen sich darauf, ihre Themen und Schwerpunkte für Baden-Württemberg vor Ort vorstellen zu können und mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen“, schreibt Zimmermann in seiner Einladung und ergänzt anlässlich des 65-jährigen Bestehens der Landtagsfraktion: „Wir laden Sie ein, dieses Jubiläum gemeinsam mit uns im Rahmen des Bürgerfestes zu feiern.“

Der Landtag öffnet für das Bürgerfest von 11 bis 17 Uhr seine Pforten. Den ganzen Tag über ist für ein buntes Rahmenprogramm und das leibliche Wohl der Gäste gesorgt.

Weitere Details zur Veranstaltung sind unter www.zimmermann-cdu.de abrufbar.